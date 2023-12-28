«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات نصف العام بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات نصف العام لصفوف النقل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ظهور مصابتين بمتحور كورونا JN1 بعد إجراء التحاليل المعملية لهم.

امتحانات نصف العام في موعدها

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا صحة لإلغاء امتحانات نصف العام لصفوف النقل، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن الامتحانات سواء بإلغائها أو تأجيلها، أو استبدالها بمشروعات بحثية.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في موعدها وفقا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية والمعتمدة رسميا من المحافظين، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات.

الكمامة وغرف العزل

وأشار المصدر إلى أن هناك توجيهات للمدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، وفقا للخطة المعدة من القطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتأكيد الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم، مع تحقيق إجراءات التباعد بين الطلاب خلال فترة الامتحانات، وتنظيم عمليات دخولهم وخروجهم من المدارس مع تعقيم الفصول.