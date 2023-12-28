بعد ظهور المتحور الجديد في مصر.. 9 قرارات عاجلة من «التعليم» لجميع المدارس

أصدر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، توجيهات عاجلة لمديري عموم الإدارات التعليمية لتطبيقها في جميع المدارس، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ظهور حالتين لمتحور كورونا في مصر.

تعقيم وغرف العزل

وشدد وكيل وزارة التعليم بالجيزة بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، والتي جاءت كالتالي:

- تعقيم المدارس يوميا خلال فترة الامتحانات.

- توفير غرف عزل إضافية مجهزة ومعقمة طبيا.

- توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط.

- مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات.

- الحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب في الامتحانات.

- التنبيه على أولياء أمور الطلاب بإحضار أدوات شخصية لكل طالب ( كمامه - مطهر)، والإبلاغ عن أي حالات مرضية نصيب أبنائهم، للزائرة الصحية للتعامل مع الحالات المرضية.

- اعتبار الأمر مهم وعاجل وعلى مسئوليتكم الشخصية.