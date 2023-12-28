عضو جمعية الحساسية: لا تخوف من متحور JN1 ومبادرة 100 مليون صحة ساهمت في رفع الوعي

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يُسمى بـ«المتحور JN1»، لن ينتشر بصورة كبيرة في مصر، لأنه سريع الانتشار في البلدان التي تتميز بانخفاض شديد لدرجات الحرارة والرطوبة معا، أي بخلاف الطقس في مصر، كما يساعده على الانتشار الكبير والسريع ضعف المناعة، وعدم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تكون لدى الشعب المصري وعي كبير بها.

«بدران»: أوروبا متخوفه من انتشار متحور JN1 لهذه الأسباب

وأضاف «بدران»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ تخوف سكان مناطق مثل كندا والولايات المتحدة ودول أوروبا من انتشار المتحور الجديد، JN1، والذي بالفعل انتشر في 42 دولة، بسبب طبيعة الطقس لديهم، وأنَّ الفيروس يصيب الكبار والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمدمنين والمدخنين، موضحا: «نسبة كبار السن في هذه الدول مرتفعة، بخلاف مجتمعاتنا».

مبادرة 100 مليون صحة ساهمت بشكل كبير في رفع الوعي الصحي للمواطنين

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «مبادرة 100 مليون صحة ساهمت بشكل كبير في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين ومحاربة الأمراض المزمنة في مصر وتخفيض معدلات الإصابة بكورونا، وعلينا أن نحتاط من المتحور الجديد باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التعامل مع الأسطح الملوثة وضرورة التهوية».