أستاذ طب وقائي: مبادرة «100 مليون صحة» قدمت 43 مليون خدمة في المحافظات

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إنَّ الخدمات الصحية المقدمة من مبادرة «100 مليون صحة» تخطت الـ43 مليون خدمة، موضحاً أنَّ التركيز الأساسي للحملات الرئاسية للصحة يكمن في تحسين صحة المواطن والخدمات التي يتلقاها.

«100 مليون صحة» نموذج مصغر لحملات صحية سابقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ حملة «100 مليون صحة» تعد النموذج المصغر والمجمع للحملات الصحية السابقة، موضحا: «تقدم الخدمات الصحية في الحملات السابقة لكن بشكل مصغر، وينتقل إلى الأماكن البعيدة أو التي بها خدمات أقل».

زيادة وعي المواطن بأهمية الكشف

وتابع: «هناك استجابة كبيرة من المواطنين لـ الحملات الصحية نتيجة زيادة الوعي الصحي، ليهتموا بالكشف والمتابعة وصرف الأدوية، والتجربة رائدة، وغيرت جذريا من الخدمات الصحية للمواطنين».