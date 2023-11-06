الكشف على 105 آلاف مواطن خلال شهرين ضمن مبادرة 100 مليون صحة في سوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 105 آلاف مواطن ضمن عدة مبادرات متفرعة عن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري بتوجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

المبادرات الرئاسية بسوهاج

أكد أبو هاشم، أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها، حفاظًا على صحة وسلامة أبناء المحافظة، موضحا أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

فحص المواطنين بالمبادرات الرئاسية بسوهاج

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمات من خلال المبادرات المختلفة التي تشمل:

أولًا، مبادرة صحة المرأة، التي تعمل على دعم صحة المرأة المصرية، حيث تم فحص أكثر من 44 ألف و400 سيدة، للكشف المبكر عن أورام الثدي والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض المزمنة (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة صحة الأم والجنين

ثانيًا، مبادرة صحة الأم والجنين، وتُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين حيث تم فحص أكثر من 9 الآف و200 سيدة، كما تهتم المبادرة بتقديم رعاية متكاملة طوال فترة الحمل، وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وخدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B.

مبادرة السمعيات

ثالثًا، مبادرة السمعيات، التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصري، حيث تم فحص ما يقرب من 18 ألف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع، وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

مبادرة الاعتلال الكلوي

رابعًا، مبادرة الاعتلال الكلوي،. وتأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتي تم من خلالها فحص أكثر من 32 ألف و500 مواطن، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن، وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

خامسًا، مبادرة كبار السن، وتم فحص أكثر من ألف و400 مواطن من خلالها وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)

دعم المبادرات الصحية بسوهاج

كما أضاف الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.