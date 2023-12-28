نصائح عضو الجمعية المصرية للحساسية للوقاية من الإصابة بمتحور JN1

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ المتحورات السابقة لكورونا، علمتنا أن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أيام، وبالتالي أهم طرق الوقاية من الإصابة، الحرص على النظافة العامة وارتداء الكمامة وغسل الأيدي، وتطهير الأسطح التي نتعامل معها بالكحول الطبي، خاصة الأطفال والحوامل، وتجنب لمس الأنف والعين والفم أو ارتداء قطع الحلي والاكسسوار، التي تنقل ملايين الفيروسات والميكروبات.

«بدران»: علينا اتباع التدابير الوقائية لتجنب العدوى بمتحور JN1

وأضاف «بدران»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «قناة الحياة»، موجها بعض النصائح لتفادي العدوى بـ متحور JN1: «نسلم من بعيد باستخدام التلويح، ونتجنب التقبيل والتصافح بالأيدي، والاهتمام بالتهوية أهم أسباب تخفيف تركز الفيروسات كافة، وليس كورونا ومتحوراتها فقط، بل حتى فيروسات الأنفلونزا والبرد وغيرها، وفتح الأبواب وتشريع النوافذ 3 مرات يومياً لمدة ساعة، وتعزيز المناعة بممارسة الرياضة والاهتمام بالعادات الصحية والغذائية السليمة والبعد عن التدخين والأطعمة المصنعة والوجبات الغربية السريعة التي تجعل الإصابة بكورونا قاتلة».

متحور كورونا JN1 لا يجب أن يثير قلقنا

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «متحور كورونا الجديد، JN1، لا يجب أن يثير قلقنا»، ولكن «أفتحوا الشبابيك، ولازم التهوية والسلام عن بعد أفضل، والمتحور الجديد أزمة عالمية».