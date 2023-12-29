بعد وفاة برازيلية به.. ما أعراض الإنهاك الحراري وطرق الوقاية منه؟

تسبب الإجهاد الحراري في وفاة إحدى المعجبات البرازيليات بالمغنية تايلور سويفت خلال حفلة للنجمة الأمريكية في ريو دي جينيرو، بحسب وسائل إعلام برازيلية، لكن كثيرون لا يعرفون ما أعراض الإنهاك الحراري وطرق الوقاية؟

موقع «مايو كلينك» الطبي عّرف الإرهاق أو الإنهاك الحراري على أنه حالة تحدث عند تعرض الجسم للحرارة الزائدة، وهو واحد من الأمراض الثلاثة المتعلقة بالحرارة.

أعراض الإرهاق أو الإنهاك الحراري

الدكتور صبري غنام، استشاري الجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أن أعراض الإرهاق أو الإنهاك الحراري، تبدأ بالتعرق بغزارة وتسارع نبضات القلب، وأخفها التقلصات الحرارية وأشدها ضربة الشمس، الإغماء، الإرهاق، الدوخة، الغثيان، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، والصداع وتقلصات عضلية مؤلمة.

أسباب الإرهاق أو الإجهاد الحراري

ووفق استشاري الجهاز الهضمي، فإن الإرهاق أو الإنهاك الحراري ينتج عن حرارة الجسم المقترنة بحرارة البيئة المحيطة ما يسمى بدرجة الحرارة الداخلية للجسم، وعندما يعجز جسمك عن تبريد نفسه، يحدث لها الإنهاك، فضلا عن أن الجفاف، وارتداء ملابس كثيرة، من بين أسباب الإنهاك الحراري.

طرق الوقاية من الإنهاك الحراري

ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة، أحد اهم طرق الوقاية من الإرهاق أو الإنهاك الحراري، وفق استشاري الجهاز الهضمي، فضلا عن شرب السوائل بكثرة حيث يساعد في ترطيب الجسم، وحماية الجسم من حروق الشمس، واستخدام واقي من الشمس، كما نصح بضرورة عدم ممارسة الأنشطة الشاقة، مع سرعة ممارسة التمارين الرياضية، وتوخي الحذر.