مع طقس اليوم.. كيف تتعامل مع الإنهاك الحراري وضربة الشمس؟

يتعرض البعض للإصابة بالإنهاك الحراري أو ضربة الشمس بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة حدة أشعة الشمس الحارقة، ومن الممكن أن يجهل الشخص أنه مصاب ولا يعلم كيفية التعامل مع الوضع.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور أحمد رمزي استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» الأسباب والأعراض التي تؤدي للإصابة بالإنهاك الحراري وضربة الشمس، خاصة بعدما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

ارتفاع درجات الحرارة وراء الإصابة بضربة الشمس

وعن أسباب الإنهاك الحراري والإصابة بضربة الشمس يوضح أن ارتفاع درجات الحرارة ووجود أشعة الشمس الحارقة العامل الرئيسي في الإصابة فسرعان ما يرسل جسمك إشارات للمخ ينذره بالموجة الحارة وفقدان الجسم للترطيب.

أعراض الإصابة بالإنهاك الحراري وضربة الشمس

العديد من الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب منها:

الصداع الشديد والدوار وفقدان القدرة على الاتزان.

الشعور بالغثيان مع فقدان الشهية.

تصل درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية ويمكن أن تزيد.

سرعة التنفس مع الشعور بالعطش الشديد.

حذر استشاري التغذية العلاجية من إهمال حالات الإنهاك الحراري حتي لا تتحول إلى الإصابة بضربة الشمس التي تنوه عن أعراض خطيرة منها:

تزيد درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية.

الإغماء وفقدان الوعي في العديد من الحالات.

يزداد معدل ضربات القلب بشكل سريع.

تؤدي إلى فشل في الدماغ وفشل في أعضاء الجسم

وأوضح أنه للعلاج من الإصابة بالإنهاك الحراري الشديد وضربة الشمس، من الضروري الجلوس في مكان بارد حتى يساعد في تخفيف الأجواء الحارة ثم عمل كمادات على أماكن الجسم خاصةً الرأس والوجه والعنق والإبط، نزع الملابس غير الضرورية أو الضيقة، شرب كميات كبيرة من السوائل المرطبة.

وأشار إلى أن هذه الطرق العلاجية لمن تقل لديهم أعراض الإصابة بضربة الشمس وفي حالة ظهور الأعراض التي من أهمها وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، فيجب التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور لتلقي العلاج الطبي اللازم لأنها قد تسبب تلفًا في الدماغ أو الأعضاء الحيوية، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى الوفاة.