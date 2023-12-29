أمطار وشبورة كثيفة في الإسماعيلية.. وتحذيرات من «الوطنية للطوارئ»

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء من شبورة ضبابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على الطرق السريعة والصحراوية تؤثر على الحركة المرورية في بعض الأحيان.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنّ محافظة الإسماعيلية ومدن القناة تشهد شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أماكن انتشار الشبورة في مدن القناة

وتنتشر الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي الموازي لترعة الإسماعيلية بورسعيد، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الموازي لترعة الإسماعيلية.

وذكرت الشبكة الوطنية للطوارئ، في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم سيكون معتدلا نهاراً باردا ليلاً بدرجات حرارة متوقعة غدا العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

تحذيرات من سقوط أمطار بمدن القناة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مدن القناة وسيناء، فيما وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عدة نصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية.

وقالت الشبكة للمواطنين أنه من الأفضل تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة، واتباع تعليمات القيادة الآمنة من أجل السلامة وعدم وقوع أي حوادث مرورية علي الطرق.