غياب نوة الميلاد عن الإسكندرية.. أجواء مميزة بدون أمطار (صور)

غابت نوة الميلاد عن الإسكندرية اليوم رغم توقعات سقوط أمطارها على المدينة الساحلية بنسبة 50%، وهو الأمر الذي استغله مواطنو عروس البحر الأبيض المتوسط لقضاء وقتا مميزا مع تحسن الطقس النسبي والتنقل في يوم الخميس بكل أريحية.

ورصدت عدسة «الوطن» سطوع الشمس طوال اليوم وعدم سقوط أي أمطار فيما برزت بعض السحب في سماء المدينة دون أي سقوط للأمطار حتى غروب اليوم.

رغم ضربها 7 محافظات.. غياب نوة الميلاد عن الإسكندرية

وسهل الاستقرار في الأحوال الجوية من حركة المواطنين إذ أن نوة عيد الميلاد غابت عن الإسكندرية على الرغم من ضربها 7 محافظات هم: «الدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية وكفر الشيخ والقلوبية والمنوفية».

عمليات محافظة الإسكندرية: متوقع سقوط أمطار خلال ساعات

وتوقعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن تتقدم بعض السحب المنخفضة خلال الساعات المقبلة على أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وعلى الرغم من ذلك التحسن النسبي في طقس الإسكندرية إلا أن شركة الصرف الصحي استمرت في نشر سياراتها للتعامل مع الموقف بشكل لحظي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة التي تعمل بها منذ الجمعة الماضي.