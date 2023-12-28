سقوط أمطار متوسطة على الإسماعيلية.. وفرق الطوارئ تنتشر في الشوارع

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية أمطار متوسطة الشدة على عدد من المناطق، زادت حدتها في مدينة القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية ومدينة فايد.

وهطلت الأمطار بشكل متوسط في مراكز أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقرى التابعة لها بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية للدرجة القصوي وتفعيل كافة غرف العمليات وربطها بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ.

سيارات المياه ترفع الأمطار من الشوارع

ودفعت محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات رفع المياه من الشوارع الرئيسية والميادين لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات ومنع تكدس السيارات في الشوارع.

وتمكنت سيارات المياه في الإسماعيلية من رفع مياه الأمطار من شوارع مدينة القنطرة غرب باعتبارها المدينة التي شهدت أمطار كثيفة على مدار الساعات الماضية، وأعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.

محافظ الإسماعيلية: استمرار حالة الطوارئ في المحافظة

وقال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في المحافظة خلال الساعات الماضية لازالت مستمرة في كافة الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، لحين استقرار حالة الطقس.

وأضاف بشارة أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل السريع مع حالة عدم استقرار الطقس من خلال اتصالها مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق بالمراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية في المراكز والقرى.