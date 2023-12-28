محافظ القليوبية: انتشار مكثف للمعدات في المدن لرفع آثار أمطار اليوم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار، وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر، المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة فجر اليوم، ولتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والمرور على الأنفاق والطريق الزراعي بمدن المحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية، مركز ومدينة بنها، منطقة الفلل ونفق الإشارة ونفق شعراوي ونفق كلية العلوم وشارع فريد ندا ونفق سندنهور.

تفقد الطريق الزراعي من مدينة بنها حتى قطاع مدينة قليوب

وفي مدينة طوخ، تفقد مزلقان بلتان ونفق الحدادين ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي بمدينة قها، بالإضافة إلى تفقد الطريق الزراعي من مدينة بنها حتى قطاع مدينة قليوب، كما تفقد كوبري الفرنواني ومنطقة المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة تعامل الأجهزة المعنية، مع رفع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية.

انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة

واكد محافظ القليوبية، أنّ جميع المعدات والأطقم والأجهزة، انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، إذ تُرفع التجمعات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

رفع تجمعات المياه من الشوارع

واطمأن على استمرار وجود المعدات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه، خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والفرعية، إذ جرى الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بـ75 معدة مختلفة «كسح ونافوري كبير وصغير وشفاطات»، كما جرى الاستعانة بأربع معدات شفط في منطقة الفرنواني والمؤسسة، بالإضافة إلى عربات كسح مجالس المدن.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين جميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، علاوة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المُدن والقرى لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.