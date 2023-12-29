إقبال من الطلاب على القوافل التعليمية المجانية في البحيرة (صور)

شهد فعاليات اليوم الثاني القوافل التعليمية المجانية للعام الدراسي 2023 - 2024 إقبالًا شديدًا من طلبة وطالبات الثانوية العامة بمركزي دمنهور وأبو حمص، والتي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة «إدارة البرلمان والتعليم المدني» بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمدة ثلاث أيام، للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية، على أن تنتهي اليوم.

القوافل التعليمية في البحيرة

يشار إلى أنّ القوافل التعليمية تنظم للعام الحادي عشر على التوالي تحت شعار «الجمهورية الجديدة... العلم والعمل»، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إلى أنّ القوافل التعليمية تسعى للنهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، كما أن تنظيم القوافل التعليمية يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في كل المبادرات، مناشدا الطلاب بالحضور.

يشار إلى أن القوافل التعليمية تستهدف أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.