بشرى لمحبي «أكلات الشتاء».. تراجع أسعار والعدس والقلقاس في الأسواق

أعلن الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء المصري، تراجع أسعار عدد من المنتجات في الأسواق، أبرزها الأطعمة المتعلقة بفصل الشتاء بانخفاض وصل لـ3 جنيهات مع بداية اليوم، وكان من أبرزها العدس.

تراجع أسعار العدس 2.77 جنيه

وأوضح الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، تراجع سعر كيلو العدس بواقع 2.77 جنيه خلال تعاملات اليوم، حيث يُباع حاليا بسعر 48.26 جنيه للكيلو المعبأ.

وعن زيت الذرة، فتراجع سعر اللتر منه بواقع 2.71 جنيه، وبات يباع في الأسواق بسعر 76.12 جنيه للتر الواحد، بنسبة تراجع وصلت لـ3.44%، فيما تراجع سعر كيلو القلقاس بواقع 2.44 جنيه للكيلو، وبات يباع حاليا بسعر 17.43 جنيه بنسبة تراجع وصلت لـ12.28%.

وبالنسبة للفاكهة والموز المستورد، تراجع سعره بواقع 3.41 جنيه للكيلو، وبات يباع بسعر 29.92 جنيه للكيلو، وبنسبة تراجع بلغت 10.23%.