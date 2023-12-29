نائبة أمريكية: نتنياهو مهووس بالإبادة الجماعية

هاجمت رشيدة طليب، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه مهووس بالإبادة الجماعية، وانتقدت المشرعين الأمريكيين الذين التقوا به.

سئمت وتعبت للغاية من تمويل بلادنا للإبادة الجماعية

وكتبت «طليب» في قصة على موقع إنستجرام بالأمس: «كل عضو في الكونجرس يجلس مع هذا القاتل يدعم مجرم حرب» مضيفة «لن ننسى أبدًا».

وأضافت في قصة أخرى على إنستجرام: «لقد سئمت وتعبت للغاية من تمويل بلادنا ودعم الإبادة الجماعية والحرب على الأطفال.. من فضلك لا تتوقف عن الحديث عن فلسطين».

طليب أول عربية مسلمة تدخل الكونجرس عن ولاية ميشيجان

ورشيدة طليب هي نائبة من أصول فلسطينية، وتعد أول عربية مسلمة تدخل الكونجرس عن ولاية ميشيجان، وهي الشقيقة الكبرى ولها 14 أخا وأختا.

ولدت رشيدة طليب لأبوين مهاجرين من فلسطين، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وأثار فوز رشيدة طليب في الانتخابات عام 2018 موجة من الاحتفالات، بين أهلها وأقاربها في قرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية.