استشهاد 20 فلسطينيا في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في رفح

أكدت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً وجرح العشرات، أغلبهم نساء وأطفال، إثر قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أحد المنازل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

غارة جوية على منزل في مخيم «الشابورة»

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل في مخيم «الشابورة»، في رفح، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العشرات بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد «التقوى»، في حي «الشيخ رضوان»، شمال مدينة غزة.

استشهاد شاب بالرصاص الحي غرب بيت لحم

كما استشهد شاب، مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، غرب بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد صايل عبدالقادر الجندي (38 عاما) من بلدة «يطا»، جنوب الخليل، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكري، المقام على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن سقوط أكثر من 21 ألف شهيد، وقرابة 55 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.