أول تعليق من والد إمام عاشور بعد تألق نجله مع الأهلي في كأس السوبر

فرحة كبيرة سيطرت على وجوه والد وأقارب اللاعب إمام عاشور بعد فوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر أمام فريق فيوتشر بـ4 أهداف مقابل هدفين، والتي تعتبر البطولة الأولى التي يشارك بها اللاعب مع النادي الأهلي.

فرحة والد إمام عاشور بعد البطولة الأولى

وقال عاشور متولي والد اللاعب في تصريحات لـ«الوطن» إن إمام تمكن من وضع بصمته مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من خلال المجهود المبهر والنتيجة التي ظهرت على أرض الملعب في مختلف المباريات والمشاركات.

وأضاف أن إصابة إمام ليست بالخطيرة ولكنها نتيجة التعب والإجهاد خاصة بعد خوضهم عدة مباريات في وقت قليل، موضحًا: «الفترة الأخيرة كانت صعبة علي النادي الأهلي بسبب كثرة المباريات والإجهاد، لكن إمام الحمد لله كويس والإصابة بسيطة وبإذن الله يكون قدها في المباريات المقبلة».

وأكد محمد ثابت أحد أقارب إمام أن الفوز جاء نتيجة تعب ومجهود كبير من إمام ولاعبي النادي الأهلي من خلال روح التعاون والمحبة بينهم والتفاعل من أجل تحقيق الفوز: «فرحتنا بفوز إمام كبيرة، كان أمام تحدي كبير وقدر يفوز ويتخطي الصعاب ويحقق البطولة مع فريقه».

وأشار محمد السعيد أحد أقارب إمام عاشور إلى أن فرحة اليوم لا تضاهي بأي فرحة أخري: «النادي الأهلي فريق كبير والبطولة مهمة وتحقيقها مع نادي زي الاهلي هو فرحة وسعادة وإنجاز في تاريخ إمام».