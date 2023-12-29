إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

وفي نفس السياق، أفادت القناة أن قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المبكر جنوب مدينة القدس، كما اقتحمت حي الجبل الطويل شرق مدينة البيرة.

كما أكدت القناة نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه.