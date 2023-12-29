كريم قاسم بعد انتهاء مسلسل زينهم: «شكرا على رسائل الحب والدعم»

أعرب الفنان كريم قاسم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح مسلسل «زينهم» بعد إذاعة آخر حلقاته أمس، موجها الشكر لصناع العمل والجمهور.

وكتب كريم قاسم قائلًا: «النهارده آخر حلقة من مسلسل زينهم أحب أن أشكر كل القائمين على العمل من الأكبر إلى الأصغر، وكل زملائي الجميلين والشطار. وأشكر كل اللي تابع وأحب شغلنا وشكراً على رسائل الحب والدعم، وأحب أن أقول أن خلاص جيمي اتعلم إنه مش هيمسك العصاية من النص تاني!»

مسلسل زينهم

يذكر أن مسلسل زينهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمي أيو ضيف ويارا جبران وعدد اخر من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية أصدقائي الموتي شكرا للكاتب محمد جاب الله وكان يعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة الثامنة مساء.