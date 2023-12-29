حضور شبابي كبير في سهرة كيهك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (صور)

ترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فجر اليوم الجمعة، سهرة كيهك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، والتي تنظمها لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، بشكل سنوي في ذلك التوقيت، وسط حضور شبابي كبير من كل أبناء كنائس الإسكندرية الذي ملئوا جوانب الكاتدرائية التي تسع قرابة 3 آلاف شخص.

وبدأت التسبحة والألحان في حدود الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس، وانتهت في حدود الرابعة فجرا، وأعقبها القداس الإلهي الذي انتهى الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

حضور كبير في سهرة كيهك

وتسبب قرار لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية في إتاحة الحضور وفقا لأسبقية الحضور وليس بالحجز المسبق، في توافد هذا الكم الكبير على الكاتدرائية وسط أجواء روحانية مميزة.

وقال مينا يوسف، أحد الحضور، إنه اعتاد حضور سهرة كيهك التي يترأسها نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل سنويا، إذ أنه يعد أحد أقرب الأساقفة لقلبه، ويشعر بفرحة كبرى خلال الصلوات التي يرأسها.

سهرات متواصلة في كيهك قبل عيد الميلاد المجيد

وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»، أن أقباط الإسكندرية يصلون سهرات كيهك طوال الشهر الكيهكي قبل عيد الميلاد المجيد، وفقا للمواعيد المحددة داخل كنائسهم.

سهرات كيهك مميزة في الإسكندرية

وأشار إلى أن أقباط المدينة الساحلية ارتبطوا بموعدين مميزين سنويا، تمثلا في زيارة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط لكنيسة العذراء مريم بمنطقة غبريال منتصف شهر كيهك، بالإضافة إلى زيارة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في الأيام الأخيرة من الشهر ذاته.

صلوات الشهر المريمي

من جهته، قال القمص إبرام إميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الكنيسة رتبت الصلوات والتسبيحات وحتى تسبحة منتصف الليل، وهي صلوات خاصة بهذا الشهر فقط، وذلك إحياء لذكرى تجسد الرب، وتعظيمًا لوالدته مريم العذراء، وهو ما يعرف بالشهر المريمي.