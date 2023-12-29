القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن القيادة المركزية الأمريكية، أنهم قاموا بإسقاط مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقا من أراض يمنية يسيطر عليها الحوثيون.

وأكدت القيادة أنه لم رصد أي أضرار لحقت بالسفن الـ18 التي كانت في المنطقة التي استهدفها الهجوم الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وأفادت القيادة بأن الهجوم الأخير هو المحاولة الـ22 لتهديد الملاحة البحرية من جانب الحوثيين منذ 19 أكتوبر الماضي.