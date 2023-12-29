أحمد زاهر ينشر الصورة الأولى من مسلسل «محارب»

كشف الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الصورة الأولى من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، والمقرر مشاركته في السباق الرمضاني 2024.

ونشر أحمد زاهر صوره تجمعه بحسن الرداد معلقًا: «بسم الله توكلنا على الله أول مشهد يجمعنا في الحياة من مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي ،حسن الرداد، أحمد زاهر ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم بإذن الله يارب التوفيق من عندك يارب».

فيلم بلوموندو

ويعرض حاليًا في السينمات لحسن الرداد فيلم «بلوموندو»ويشاركة في البطولة هاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.