روبي تحقق أول مليون مشاهدة بأغنية «3 ساعات متواصلة»

حققت المطربة روبي اول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «3 ساعات متواصلة»، بعد 4 أيام من طرحها.

أغنية «3 ساعات متواصلة» تتصدر تريند «يوتيوب»

وتصدرت روبي بالأغنية تريند «يوتيوب»بعد ساعات قليلة من طرحها، واحتفل عزيز الشافعي ملحن ومؤلف الأغنية، عبر حسابه على «إنستجرام»، بتصدر أغنية «3 ساعات متواصلة» التريند، معلقا: «تريند رقم 1 يوتيوب جينرال بعد أقل من 24 ساعة».

أغنية «3 ساعات متواصلة»

أغنية «3 ساعات متواصلة» لروبي كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.