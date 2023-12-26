بعد 24 ساعة من طرحها.. روبي تقترب من ربع مليون مشاهدة بأغنية «3 ساعات»

اقتربت المطربة روبي من تحقيق أول ربع مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «3 ساعات»، بعد 24 ساعة من طرحها.

أغنية 3 ساعات تتصدر تريند يوتيوب

واحتفل منذ ساعات عزيز الشافعي مٌلحن ومٌؤلف أغنية «3 ساعات متواصلة» لروبي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر الأغنية التريند، ونشر عزيز الشافعي الأغنية معلقا: «ترند رقم 1 يوتيوب جينرال بعد أقل من 24 ساعة».

أغنية 3 ساعات متواصلة

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي تعاونت فيها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وكان من المفترض طرحها أكتوبر الماضي لكن قررت تأجيلها بسبب أحداث غزه.