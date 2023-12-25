ناقد فني عن أغنية روبي «3 ساعات متواصلة»: جريئة جدا.. ومؤلفها يضيف لقاموس اللغة

علق أحمد السماحي الناقد الفني، على بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن أغنية الفنانة روبي «3 ساعات متواصلة».

وقال السماحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أغنية روبي جريئة جدا باستثناء بعض الألفاظ مثل «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك».

السماحي: مؤلف الأغنية مصدر فخر ويضيف لقاموس اللغة

وأضاف السماحي أن مؤلف الأغنية عزيز الشافعي؛ يُعتبر أحد النجوم التي نفخر بها، ويضيف إلى قاموس اللغة بطريقة جيدة وممتعة، ولا نلوم عليه كثيرا، قائلا: «يجب ألا نحجر على أفكار المبدعين».

وتابع الناقد الفني: «يجب أن تبتعد نقابة الموسيقيين عن الأغاني ولا تنساق خلف السوشيال ميديا».

وأشار إلى أن هناك نماذج غنائية قديمة أيضًا أثارت الجدل لدى بعض الفنانين، ومنهم أغنية ياما القمر على الباب، وأغنية عيونك ياه للفنانة صباح وأصبحت الآن تراثاً فنياً.