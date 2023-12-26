القصة الكامله لأزمة أغنية روبي «3 ساعات متواصلة».. كلمات جريئة

أثارت أغنية روبي الجديدة التي طرحتها أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب التي تحمل عنوان «3 ساعات متواصلة»، أزمة بسبب احتوائها على بعض الألفاظ الجريئة.

أغنية روبي 3 ساعات متواصلة

وهاجم الجمهور أغنية «روبي 3 ساعات»، بسبب احتوائها على بعض الألفاظ الجريئة منها «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك».

ومن جهته قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن النقابة ليست لها دخل أو رقابه على الأغنية والأمر كله يرجع للمصنفات الفنية.

كما هاجم عدد من النقاد الأغنية وكان أبرزهم الناقد طارق الشناوي الذي كتب عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي 3 ساعات تأليف وتلحين عزيز الشافعي استمعت إليها مثنى وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل السلفي الذي أصدرته نقابة الموسيقيين لمجرد أنها تريد أن تثبت إنها أكثر تشددا من المجتمع الذي بات قطاعا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانا للإسفاف الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية».

وتابع: «لا تستسلموا لهذا الصوت الفشنك النقابة تعترض على الكلمات، ولا توجد كلمة خارجة، لكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن».

أغنية 3 ساعات لروبي

أغنية 3 ساعات لروبي تعاونت فيها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكان من المقرر طرح الأغنية في أكتوبر الماضي؛ لكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.