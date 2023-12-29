وائل جسار يحيي 3 حفلات في رأس السنة 2024 بمصر

أعلن الفنان وائل جسار، تفاصيل حفلات رأس السنة 2024، التي سيحييها، في مصر.

حفلات وائل جسار في رأس السنة

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفلين متتاليين يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، في اثنين من الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ومدينة 6 أكتوبر.

ويحيي الفنان وائل جسار الحفل الثالث يوم الثلاثاء 2 يناير، في أحد أماكن السهر بمنطقة الزمالك في القاهرة.

يذكر أن الفنان محمد منير يحيي حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر في منطقة الشيخ زايد، وسيشاركه في الحفل كل من فرقة مسار إجباري ومطرب الراب عفروتو.