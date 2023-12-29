محمد إمام يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلم «أبونسب»

يواصل الفنان محمد إمام تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، منذ اليوم الأول لطرح فيلمه «أبونسب».

«أبونسب» يواصل تصدر الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم «أبونسب» تمكن من الحفاظ على صدارة شباك التذاكر أمس، وحقق إيرادات بلغت مليونا و703 آلاف و916 جنيه.

فيلم «أبو نسب» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وهالة فاخر ووفاء عامر وعلاء مرسي ومحمد لطفي، من إخراج رامي إمام.