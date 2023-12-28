أحمد سعد يطرح أغنية «كده لأ» من فيلم «أبو نسب»

طرح أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان «كده لأ»، مساء اليوم الخميس، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكل المنصات الموسيقية، وهي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي «أبونسب».

أغنية «كده لأ» لـ أحمد سعد، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.

وتقول كلمات الأغنية: «كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة.. مين زق الزقة دى.. عايز أعرف مين ده ومش طيب ليه؟.. ده شرير.. ده خطير.. ده ماشوفتش زيه كتير.. مش عارف انفد منه بجلدى ولا ألزق فيه بضمير.. أنا شكلى أهو هجمد قلبى وأقرب منه والاغيه».

يذكر أن أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».

فيلم أبونسب، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.