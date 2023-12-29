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محمد عادل إمام يحتفل بتصدر فيلم أبو نسب التريند في الدول العربية

كتب:

ياسمين محمود
05:00 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
بوستر فيلم أبو نسب

بوستر فيلم أبو نسب

احتفل الفنان محمد عادل إمام مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر فيلمة الجديد أبو نسب التريند رقم واحد في الدول العربية.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «الحمدلله أبو نسب مع أول يوم عرض.. تريند رقم واحد في الدول العربية.

فيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبونسب نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر، كما نال إشادات النقاد والجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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