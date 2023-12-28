عرض فيلم «أبو نسب» في سينما الشعب بـ20 جنيها.. اعرف مواعيد الحفلات

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمدير التنفيذي لمشروع «سينما الشعب» أماكن عرض فيلم «أبو نسب» في الأماكن التابعة لقصور الثقافة موضحًا مواعيد الحفلات وأسعار التذاكر، والتي تصل سعر التذكرة إلى 20 جنيها في بعض الحفلات.

مواعيد عرض فيلم «أبو نسب» في سينما الشعب

وتابع «عبدالمنعم» لـ «الوطن» أنَّ فيلم «أبو نسب» للنجم محمد إمام يعرض في عدد من المواقع بالقاهرة والمحافظات، وهي سينما قصر ثقافة روض الفرج، وسينما السادات بالمنوفية، وسينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وسينما قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وسينما قصر ثقافة ببا في بني سويف.

حفلات فيلم أبو نسب

سعر تذاكر الحفلات الصباحية 20 جنيهًا (ماعدا الجمعة والسبت)

من 10 صباحا: 12 ظهرًا.

من 12 ظهرًا: 3 مساء.

حفلات الفترة المسائية

سعر تذاكر الحفلات المسائية 40 جنيها

من 3 مساء: 6 مساء.

من 6 مساء: 9 مساء.

من 9 مساء : 12 صباحا.

فيلم أبو نسب

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، ماجد الكدواني، ونخبة من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

في خلال 7 أيام متواصلة نجح فيلم «أبو نسب»، في تصدر شباك التذاكر، إذ وصلت إيرادات الفيلم إلى مليون و195 ألف جنيه، حتى أمس الأربعاء، وذلك وفقا تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.