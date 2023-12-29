أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-12-2023 بالأسواق المصرية.. مستقرة

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-12-2023 في مختلف الأسواق المصرية، حيث يُعتبر الحديد من أهم مواد البناء التي تحظى باهتمام ومتابعة لأسعاره يومياً من جانب قطاع كبير من المواطنين.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتوضح «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهو «سعر التجزئة».

سعر حدید عز الیوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية، سعر حديد عز اليوم الجمعة والذي سجل 42 ألفا و47 جنيهًا للطن الواحد، «سعر التجزئة».

سعر الحديد الاستثماري اليوم

فيما استقر سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة عند 39951 جنيهاً للطن الواحد، «سعر التجزئة»، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية، وكان طن الحديد الاستثماري قد شهد انخفاضاً أمس الخميس في سعر الطن.

أسعار الحديد عالميًا

وعن أسعار الحديد على المستوى العالمي، فقد سجل سعر طن البليت اليوم 520 دولاراً، أما حديد التسليح فسجل اليوم عالمياً 577 دولاراً، كما سجل متوسط سعر طن الحديد الخام 136 دولاراً.