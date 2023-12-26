أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26-12-2023 بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26-12-2023 بمختلف الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي، إذ يُعد الحديد أحد أهم مواد البناء التي يتابع أسعارها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الحديد اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لأسعار مواد البناء اليوم.

سعر حدید عز الیوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، فإنّ سعر طن حديد عز شهد استقراراً، حيث سجل اليوم الثلاثاء 41 ألفاً و619 جنيهاً في الطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء، والذي سجل 39039 جنيهاً للطن الواحد.

أسعار الحديد عالمياً

وسجل سعر حديد التسليح عالميًا اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات، 577 دولاراً في الطن الواحد، كما سجل سعر طن البيلت اليوم الثلاثاء 520 دولاراً، أما الحديد الخام فسجل اليوم 135 دولاراً في الطن الواحد.