رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-12-2023 بالأسواق المصرية

كتب:

وليد عبد السلام
06:33 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
حديد تسليح

حديد تسليح

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق، ليتراجع سعر طن حديد عز إلى 41 ألفًا و588 جنيهًا، مقارنة بـ41 ألفًا و619 جنيهًا أمس، ليتراجع بنحو 31 جنيهًا للطن الواحد، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و254 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الخميس 14-12-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و588 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و254 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 34 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 35 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.

اقرأ المزيد:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26-12-2023 بالأسواق المحلية

تراجع حاد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-12-2023.. اعرف بكام

تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 24-12-2023

أسعار الحديد اليوم الأحد 24-12-2023.. تبدأ من 38 ألف جنيه للطن

أسعار الحديد اليوم السبت 23-12-2023 في الأسواق المصرية
بقلم وليد عبد السلام