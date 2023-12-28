أسعار الحديد اليوم الخميس 28-12-2023 في الأسواق.. تراجع طن «الاستثماري»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 28-12-2023 انخفاضًا في سعر طن الحديد الاستثماري في مختلف الأسواق فيما شهد طن حديد عز استقرارًا، حيث يتابع أسعار مواد البناء قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للتعرف على مستجدات الأسعار وتحديدًا الحديد والأسمنت.

أسعار الحدید الیوم فى مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم بالأسواق، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حدید عز الیوم

وحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، سعر طن حديد عز والذي شهد استقرارًا اليوم مسجلًا 41749 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية فإن سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس شهد انخفاضًا في الأسعار مسجلًا 39144 جنيهًا للطن الواحد مقارنة بسعر الطن أمس الأربعاء، وهو «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن سعر حديد التسليح عالميًا والذي سجل اليوم الخميس 577 دولارًا في الطن الواحد، فيما سجل سعر طن البيلت اليوم الخميس 520 دولارًا، وعن سعر الحديد الخام اليوم فسجل 135 دولارًا للطن الواحد.