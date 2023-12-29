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طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة يشاركون في مسابقة «ملتقى العباقرة»

كتب:

محمد مجدي
10:23 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة يشاركون في مسابقة «ملتقى العباقرة»

قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إنه في إطار توجيهات مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالاهتمام بتعزيز العملية التدريبة والتعليمية للارتقاء بمستوى طلاب المنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ فقد شارك عدد من طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة أحد الكيانات التعليمية التابعة للوزارة في مسابقة ملتقى العباقرة التي جرى عقدها بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحقيق مراكز متقدمة

وقال المهندس وليـد فـاروق حافظ مديـر المعهـد الفني للصناعات المتطـورة، إن المعهـد قد فاز بعدد من المـراكز المتقدمة في المجالات المختلفة للمسابقة ومن هذه المجالات (معالجة المياه – البرمجيات - تطبيقات سطح المكتب - الهندســـة الكيميائية - برمجة تطبيقات الويب- الكهربـــــاء)، إذ يولي المعهد الفني للصناعات المتطورة اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات طلابه ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة بجميع المسابقات كما يسعى لدعم المواهب في مختلف المجالات بما يسهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، مؤكداً تقديره لمجهودات كل العاملين بالمعهد من مدربين وإداريين لما يقدموه من جهود للارتقاء بمستوى طلاب المعهد.

قافلة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

وفي سياق آخر، صرح «بكر» بأن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، قام باستقبال قافلة طبية من وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة الإنتاج الحربي، لإجراء فحص مجاني للعاملين والعاملات بالقطاع (ضغط -  سكر عشوائي - كشف مبكر لسرطان الثدي) وتوفير وحدة متنقلة مجهزة بجهازيّ ماموجرام وسونار على أعلى مستوى لخدمة العاملين بقطاع التدريب وعدد من الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.