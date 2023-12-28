وزير الإنتاج الحربي يناقش المشروعات البحثية الجديدة مع الجهات التابعة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع بعض من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، وأكد أهمية دور البحث العلمي وضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي، للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية / المدنية).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ الاجتماع يهدف لمناقشة المشروعات البحثية الجديدة، وآخر مستجدات الملفات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة، للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للمشروعات، وتذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما شهد الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

توجيهات القيادة السياسية

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، حزمة توجيهات تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات، باعتبار أنّ الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بالاهتمام بالأبحاث العلمية لتطوير العملية التصنيعية وتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية وتطبيقها داخل الشركات والوحدات، مضيفًا أنّ الاجتماع شهد عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات، ومناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم، لافتا إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها، إضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقي الأبحاث العلمية والمقترحات عبر الرقم 01070168748، وبريد إلكتروني momp@momp.gov.eg.