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القاهرة الإخبارية: طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف عدة مناطق في بيت لاهيا

كتب:

شريف سليمان
10:50 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
طائرات مسيرة

طائرات مسيرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف عدة مناطق في بيت لاهيا.

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