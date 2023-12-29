القاهرة الإخبارية: طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف عدة مناطق في بيت لاهيا كتب: شريف سليمان 10:50 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023 طائرات مسيرة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف عدة مناطق في بيت لاهيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوري يسقط 8 طائرات مسيرة طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع في البحر الأحمر «موسكو»: إسقاط 5 طائرات أوكرانية و31 مسيرة خلال 24 ساعة «الدفاع الروسية»: تصدينا لهجوم أوكراني بـ17 مسيرة ودمرنا 9 طائرات فوق البحر الأسود طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة جنوب لبنان الجيش المغربي يستخدم طائرات مسيرة لرصد المناطق المنكوبة بـ«زلزال الحوز» طائرات مسيرة إسرائيل الاحتلال بقلم شريف سليمان