أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز «سو 25» ومقاتلتين من طراز «ميج 29» وقاذفة من طراز«سو 27»، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

إسقاط 11صاروخًا من طراز «هيمارس» الأمريكي

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى إسقاط الطائرات بـ«مقاطعة دونيتسك»، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 صاروخا من طراز «هيمارس» الأمريكي و31 مسيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، قال في وقت سابق، إن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول ضرورة وقف المحاولات الهجومية، التي لا معنى لها.

زالوجني: الوضع على الجبهة وصل إلى طريق مسدود

وفي وقت سابق، أعترف زالوجني، بأن الوضع على الجبهة وصل إلى طريق مسدود، مشيرا في مقال نشرته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أن كان ينبغي للقوات الأوكرانية أن تقاتل في شبه جزيرة القرم، وفقًا لمؤلفات حلف شمال الاطلسي «الناتو».

وأشار ريتر خلال مقابلة عبر «يوتيوب»، إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني الآن من نقص في الجنود والاحتياطيات المتاحة تنفد بالفعل.