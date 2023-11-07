«الدفاع الروسية»: تصدينا لهجوم أوكراني بـ17 مسيرة ودمرنا 9 طائرات فوق البحر الأسود

تتواصل الأزمة الأوكرانية المندلعة من 24 فبراير من العام الماضي 2022، من محاولات أوكرانية لشن هجمات بمسيرات على مناطق ضمتها «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي، في الوقت الذي يستمر فيه الجيش الروسي بقصف القوات الأوكرانية في عدة مناطق.

أحبطت القوات الروسية، محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات واعترضت 8 آخرين فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، قال ميخائيل رازفوجايف، حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة، مضيفا عبر «تليجرام»، إن شظايا إحدى المسيرات سقطت على سقف منزل خاص، مما أسفر عن اندلاع حريق صغير، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودك الجنود الروس في فرقة إطلاق «صواريخ جراد» من عيار 122 ملم في القطاع المركزي، مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

أسرى حرب أوكرانيين يؤدون قسم الولاء لروسيا

وفي وقت سابق، أدت كتيبة «بوجدان خميلنيتسكي»، الوحدة الأولى المكونة من أسرى حرب أوكرانيين سابقين، بتأدية قسم الولاء لروسيا، فيما أكدت عناصر الكتيبة، أنهم سيقاتلون من أجل تحرير بلادهم من حكم زمرة فولوديمير زيلينسكي. وشدد عناصر الكتيبة، على أن الروس والأوكرانيين شعب واحد.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه من غير الممكن حاليا إبرام اتفاقيات مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مجال الحد من التسلح، مشيرة في بيان، إلى أن «موسكو» تودع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا دون ندم، مشيرة في بيان، إلى أن سلطات الدول الأعضاء بالتكتل العسكري والدول العميلة للحلف أثبتت بوضوح عدم قدرتها على التفاوض.

بدورها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في مقال للكاتب ماكس بوت، إن الأمريكيين والأوكرانيين تبادلوا الاتهامات بشأن إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، مشيرة إلى أن فشل هجوم «كييف» المضاد في 4 يونيو الماضي، أدى إلى تفاقم التناقضات بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دبلوماسي روسي: «واشنطن» قلصت الاتصالات على كافة المستويات

من جانبه، أشار السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى أن محاولات «واشنطن» للتحدث مع «موسكو» من موقع قوة محكوم عليها بالفشل، مضيفا إن الولايات المتحدة قلصت الاتصالات على كافة المستويات

وأوضح أنطونوف، أن التصرفات غير الودية ستقابل برد قاس، وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن «واشنطن» لا تجري حوارا طبيعيا مع بلاده على الإطلاق. وأضاف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أن المراقبين المحليين بدأوا يصفون سياسة رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن الخارجية بالإفلاس.

من جانبه، أشارمستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، سيرجي ليشينكو، إلى أن «كييف» لم تستلم كل الأسلحة التي وعدت بها دول غربية في السابق، مضيفا في حديث تلفزيوني إن بلاده تحتاج إلى أضعاف هذه الأسلحة لمواصلة القتال.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قال في وقت سابق، في حديث لصحيفة ألمانية، إن بلاده تستعد لأسوأ شتاء في التاريخ ولذلك ستغلق عيونها إذا لم تتلق «صواريخ تاوروس».

كوليبا: أوكرانيا ستحاول حماية محطاتها الكهروبائية

وأشار كوليبا، إلى ان أوكرانيا، ستتلقى أنظمة الدفاع الجوي، وأضاف كوليبا، موضحا في حديث لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن بلاده تستعد لأسوأ شتاء في التاريخ. وتابع الوزير الأوكراني قائلا، إن «كييف» ستحاول حماية محطاتها الكهروبائية بأفضل ما يمكن

ولفت كولبيا، إلى شراء العشرات من الشموع، وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن والده اشترى شاحنة مليئة بالحطب.

وفي سياق متصل، رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة «كييف»، مضيفا في حديث لشبكة «نيوزماكس»، إنه لا يريد إثارة نزاع للمصالح.