متحدث أونروا في الأراضي المحتلة: إسرائيل تعرقل الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين بغزة

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ متحدث أونروا في الأراضي المحتلة، كاظم أبو خلف، أكد أنَّ عددا كبيرا من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون.

وتابعت القناة في نبأ عاجل، أنَّ «أبو خلف» قال بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار متحدث «أونروا» بالأراضي المحتلة، في تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»: «يجب وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية من أجل إدخال مزيد من المساعدات للقطاع».

وقال إنَّ 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، متخوفاً من شبح المجاعة الذي يلوح في الأفق بالقطاع جراء انعدام الأمن الغذائي.