أفضل دعاء للوالدين يوم الجمعة.. اللهم ارزق أمي وأبي حبك وحب من يحبك

يعد يوم الجمعة من الأيام المقرب لقلوب المسلمين كونه يتمتع بطقوس دينية محببة عن سائر الأيام الأمر الذي يدفع الكثير للحرص على الإكثار من الدعاء أملا في تحقيق الأماني وما تحمله النفوس، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن أفضل الأدعية المستحب ترديدها للوالدين في يوم الجمعة وذلك بهدف الدعاء به طوال اليوم.

أفضل دعاء للوالدين في يوم الجمعة

ونستعرض خلال التقرير التالي أفضل الأدعية المستحب ترديدها والدعاء بها للوالدين خلال يوم الجمعة حيث أكدت دار الإفتاء في منشور عبر موقعها الإلكتروني على أن الدعاء أفضل من أفضل العبادات عند الله سحنته كونها تقوم على سؤال العبد لربه وطلب منه ما تحمله نفسه ولا يجوز أن يصرفها العبد لغيره.

ومن الأدعية المستحب تريدها للوالدين في يوم الجمعة الآتي:

- اللهم ألبس أمي وأبي لباس العافية، وبارك في أعمارهما ومتعنا ببرهما وبدعواتهما.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام ابسط على والديّ من بركاتك ورحمتك ورزقك، وصب العافية في أجسادهما صبًا.

- يا حيّ يا قيوم ارض عن والديّ وارزقهما القرب منك ومن كل عمل خير لهما في حياتهما وبارك أعمارهما وارزقهما عمرة تغفر بها ذنوبهما.

- يا رب ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن تجعل أمي وأبي ممن رضيت عنهم وغفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر وأن تمتعنا بوجودهما وبركة دعائهما.

- اللهم من على والدي بالشفاء العاجل والبراء من السقم وبارك في عمر أمي وارزقها العمر المديد هي وأبي طوال العمر.

اللهم احفظ والديّ وارزقهما عافية في البدن

اللهم احفظ والديّ وارزقهما عافية في البدن واكفهما كل حاجة إلى خلق من خلقك.

يا حنان يا منان، ارزق أمي وأبي عيشًا قارًّا، ورزقًا دارًّا، وعملًا بارًّا.

اللهمّ ارزق أمي وأبي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهما إلى حبك، وارزقهما البركة في العمر وحسن الخاتمة.

اللهم بارك لأمي وأبي في صحتهما واجعلهما من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، اللهمَّ أسعدهما بتقواك.

يا رب استودعتك والدي ووالدتي فبارك فيهما واجعل أوقاتهما بذكرك معمورةً، اللهم تقبل توبتهما، وأجب دعوتهما.

يا رب بارك في عمر والديّ وأعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، واختم بالحسنات أعمالهما.

يا رب أرحم الراحمين احفظ لي أمي وأبي ولا تُريني فيهما أي مكروهٍ.

يا كريم يا جبار، أكرم أمي وأبي بعافيتك وسترك وفضلك وأبعد عنهم متاعب الدنيا ولا تُذقهما دموع الضيق.

اللهم بحجم سمائك أرح قلب والديّ وأسعدهما سعادةً لا تفنى ولا تزول وزدهما عمرًا وعافيةً.

يا رب أستودعك مبسم أبي وقلب أمي وفرحتهما، فاحفظهم بعينك التي لا تنام.

يا حي يا قيوم أبعد عن والداي ثقل الحياة ومرها، واغفر لهما جميع ما مضى واعصمهما فيما بقي