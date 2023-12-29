أفضل دعاء للميت داخل قبره يوم الجمعة.. اللهم أنزله منزلا مباركا

يعد الدعاء للميت داخل قبره يوم الجمعة من الأعمال المستحبة التي يقوم بها المسلم لأهله أو أحبته الذي فقدهم، والدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم وتقربه من الله سبحانه وتعالى وترفعه درجات، وعند وفاة أحد الأشخاص يكون الدعاء له والصدقة الجارية هما أفضل وسيلة لمساعدته وتذكره.

دعاء للميت يوم الجمعة

يفضل كثير من الناس الدعاء للميت داخل قبره يوم الجمعة، نظرا لفضل هذا اليوم المبارك ، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وبه ساعة الاستجابة ينتظرها كل مسلم في هذا اليوم، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها لأفضل دعاء للميت داخل قبره:

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

الاستغفار للميت

ويعد الاستغفار أفضل دعاء للميت، لِما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ».

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من السنة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع المذمومة؛ إذ من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أدعية مستحبة للمتوفي

ومن الأدعية المستحبة الأخرى التي يمكن ترديدها للمتوفى:

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأسكنه فسيح جناتك.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

-اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

وهناك عدد من الأدعية القصيرة التي يمكن ترديدها عن الدعاء للميت داخل قبره منها:

اللهم اجعل قبره من أفضل قبور المؤمنين.

اللهم اجعله في ذمتك وأمانك ورضاك.

اللهم اجعل له في قبره نوراً وسروراً.

اللهم ارحمه برحمتك التي لا ترام ولا تحصى.

- اللهم اجعل ما يصيبه من عذاب القبر قربة إليك.

-اللهم اجعله من عتقائك من النار، وأسكنه فسيح جناتك.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك