أزهري يوضح كيف كان الصحابة يقضون يوم الجمعة؟

يوم الجمعة واحد من الأيام التي لها طابع خاص، التي يحرص خلالها العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى بشتى الطرق والإكثار من العبادات المرضية له سبحانه، لا سيما تلك المستحبة في يوم الجمعة.

وقال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقدسون يوم الجمعة ومن الأمور التي كانوا يقومون بها في هذا اليوم الكريم هي الإسراع لصلاة الجمعة.

الصحابة يوم الجمعة

وأضاف الأطرش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الصحابة كانوا حريصين على الإكثار من الدعاء والعبادات في وقت أداء صلاة العصر، تحسبا أن هذه الساعة من اليوم ربما تكون هي ساعة الإجابة التي خص بها الله سبحانه وتعالى هذا اليوم المبارك، فتحري ساعة الإجابة في وقت صلاة عصر الجمعة كان أمر يحرص عليه الكثير من الصحابة

حيث أوضح أنه روي عن طاووس بن كيسان، أنه كان يستقبل القبلة عندما يصلي العصر في يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس، وروى عن المفضل بن فضالة بأنه إذا صلى عصر يوم الجمعة بناحية المسجد وحده، انشغل بالدعاء حتى تغرب الشمس، أما عن الصلت بن بسطا فروى عنه أنه كان أجلس إخوانه يدعون له عصر الجمعة عند إصابته بالعمى وقبل الغروب عطس عطسة ردت له بصره.

ليلة الجمعة أفضل الليالي

وأشار إلى ما ورد عن سعيد بن جبير أن النبي والصحابة كانوا لا يكلمون أحد إلى أن تغرب الشمس لانشغالهم بالدعاء، كما لفت إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله اختار الجمعة فجعل يومها عيد واختار ليلتها فجعلها مثلها وإن من فضلها أن لا يسأل الله عز وجل أحد يوم الجمعة حاجة إلا استجيب له وإن استحق قوم عقابا فصادفوا يوم الجمعة وليلتها صرف عنهم ذلك ولم يبق شيء مما أحكمه الله وفضله إلا أبرمه في ليلة الجمعة فليلة الجمعة أفضل الليالي ويومها أفضل الأيام.