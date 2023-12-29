«الإفتاء» تكشف حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. وأفضل دعاء للميت

يحرص الكثير من المسلمين على زيارة القبور في يوم الجمعة كونه العيد الأسبوعي للأمة الإسلامية واليوم الذي أنزل فيه القرآن الكريم لهداية البشر وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن أفضل الأدعية المستحب ترديدها والدعاء بها للميت في يوم الجمعة وحكم زيارة المقابر.

حكم زيارة المقابر في يوم الجمعة

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية حكم زيارة المقابر في يوم الجمعة وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت جاء في الشرع استحبابُ زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.

فقد تواردت النصوص أنَّ مَن زار قبر أبويه كلّ جمعة غُفِرَ له وكُتبَ بارًّا: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط».

وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل] اهـ

وومن الأدعية المستحب ترديدها في يوم الجمعة للميت الأتي:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم أثلج صدر أهله وذويه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي.

- يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك.

- اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة.

- اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيرة يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنة وارزقه الفردوس الأعلى