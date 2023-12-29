«الإفتاء» توضح الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة من الأيام المستحبة لدى جموع المسلمين كونه اليوم الذي أنزل فيه القرآن لهداية البشر، ويحرص الكثيرون على الإكثار من الدعاء والصلوات كنوع من أنواع التقرب إلى الله ورجائه بتحقق الأمنيات والأحلام التي تحملها نفوسهم وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن الأدعية المستحبة في يوم الجمعة وأفضل دعاء يمكن ترديده بذات اليوم.

الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

ونستعرض خلال السطور الآتية بعض الأدعية المستحبة خلال يوم الجمعة، وفقًا لما نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الدار الأدعية الآتية:

«اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة».

«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

«اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين».

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.. اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين».

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

«اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله».

«اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

«الحمد لله الذي لا يرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير».