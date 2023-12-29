غلق 4 ورش مخالفة وتحرير محضر لمحطة وقود في حملات مكبرة بالشرقية

أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات قامت بفحص 94 نموذجًا، وتمت الموافقة على عدد 92 مشروعًا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن استيفاء مشروعين لحين استكمال الاشتراطات البيئية.

حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية

وتابع الشناف، أن لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة، قامت بالتفتيش على 26 ورشة «تصليح سيارات – تصنيع ملابس»، بالإضافة للتفتيش على محطات تموين السيارات، بجانب استصدار قرار غلق لعدد 4 ورش، وغلق شركة تعمل في مجال المكافحة الحيوية.

ولفت مدير إدارة شؤون البيئة، إلى استمرار شن حملات التفتيش لأحكام الرقابة على عمل المنشآت المختلفة، للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود مخالفات.