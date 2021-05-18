غلق ورش ومطاعم ومحال وتحرير 210 محاضر لمخالفة إجراءات كورونا بالغربية
07:56 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
غلق 7 ورش ومطعم و54 محل وتحرير 210 محضر لمخالفة إجراءات كورونا بالغربية
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة، مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلٍ من بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.
وشملت الجولة تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، قريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق عدد 6 ورش، عدد 3 صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة طنطا بتحرير 11 محضرا لعدم ارتداء الكمامة و8 محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق ، وتمت عمليات تطهير موقف سبرباي ، 12 منشأة حكومية ، كورنيش القاصد، كما قام حي أول طنطا بتحرير 16 محضر كمامات و 2 محضر غلق وتم تطهير شارع أحمد ماهر، المحطة و 11 ماكينة صرافة ، في حين قام حي ثان طنطا بتحرير 10 محاضر كمامات و 2 محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.
أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير 48 محضر متنوع 25 محضر كمامات، 11 محضر إشغال طريق، 5 محاضر بيئة، 4 محاضر نظافة ، 3 محاضر غلق ، وتم تطهير وتعقيم 114 مسجدا، 44 مصلحة حكومية ، 8 مقرات وحدات محلية ، 13 مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير 14 محضر كمامات، 4 محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير 22 محضر كمامات ، 4 محاضر غلق محلات، 9 محاضر إشغالات ، 2 محضر بيئة ، 6 محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبد الناصر.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير 15 محضر كمامات، 4 محاضر غلق، وتم تطهير الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان ، كورنيش النيل ومجلس المدينة ، كما حرر مركز ومدينة قطور 18 محضر كمامات ، 9 محاضر إشغال طريق، 24 محضر نظافة ، 6 محاضر إتلاف أسفلت ، 2 محضر غلق ، تشميع مركزين للدروس الخصوصية ،وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل ، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور ، 39 مسجدا، 24 مصلحة حكومية ، 13 شارع.
وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير 15 محضر كمامات، 11 محضر إشغال طرق، 2 محضر غلق، 7 محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة ب (شارع مسار العائلة المقدسة ، 19 مسجدا، شارع البحر ،محيط الإدارة التعليمية والصحية ، قرية ميت حبيب ، العزيزية، ميت بدر) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير 22 محضر كمامات ، 2 محضر إشغالات ، 6 محاضر غلق ، وتم تطهير (مدينة زفتى بالكامل ، تفهنا العزب ، نهطاي ، حانوت).
كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير 30 محضر كمامات،3 محاضر بيئة، 5 محاضر إشغال طريق، 7 محاضر غلق ، فض فرحين، مصادرة 58 كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع ( عمر زعفان، 23 يوليو ،كفر جعفر، الشاذلي).
وفي السياق ذاته، تم تحرير 12 محضر كمامات، 8 محاضر غلق، 6 محاضر إشغالات،8 محاضر منشآت ، 2 محضر نظافة ، كما تم تطهير (قرى ميت الليث ، السنطة البلد ، منية البندرة ، ميت ميمون ، شنرة ، الروضة، 22 شارع، 16 مسجد ، 23 منشأة حكومية ، 9 ماكينات صرافة، 5 مواقف) بمركز ومدينة السنطة.