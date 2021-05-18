غلق ورش ومطاعم ومحال وتحرير 210 محاضر لمخالفة إجراءات كورونا بالغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة، مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلٍ من بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.

وشملت الجولة تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، قريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق عدد 6 ورش، عدد 3 صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة طنطا بتحرير 11 محضرا لعدم ارتداء الكمامة و8 محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق ، وتمت عمليات تطهير موقف سبرباي ، 12 منشأة حكومية ، كورنيش القاصد، كما قام حي أول طنطا بتحرير 16 محضر كمامات و 2 محضر غلق وتم تطهير شارع أحمد ماهر، المحطة و 11 ماكينة صرافة ، في حين قام حي ثان طنطا بتحرير 10 محاضر كمامات و 2 محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير 48 محضر متنوع 25 محضر كمامات، 11 محضر إشغال طريق، 5 محاضر بيئة، 4 محاضر نظافة ، 3 محاضر غلق ، وتم تطهير وتعقيم 114 مسجدا، 44 مصلحة حكومية ، 8 مقرات وحدات محلية ، 13 مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير 14 محضر كمامات، 4 محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير 22 محضر كمامات ، 4 محاضر غلق محلات، 9 محاضر إشغالات ، 2 محضر بيئة ، 6 محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبد الناصر.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير 15 محضر كمامات، 4 محاضر غلق، وتم تطهير الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان ، كورنيش النيل ومجلس المدينة ، كما حرر مركز ومدينة قطور 18 محضر كمامات ، 9 محاضر إشغال طريق، 24 محضر نظافة ، 6 محاضر إتلاف أسفلت ، 2 محضر غلق ، تشميع مركزين للدروس الخصوصية ،وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل ، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور ، 39 مسجدا، 24 مصلحة حكومية ، 13 شارع.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير 15 محضر كمامات، 11 محضر إشغال طرق، 2 محضر غلق، 7 محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة ب (شارع مسار العائلة المقدسة ، 19 مسجدا، شارع البحر ،محيط الإدارة التعليمية والصحية ، قرية ميت حبيب ، العزيزية، ميت بدر) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير 22 محضر كمامات ، 2 محضر إشغالات ، 6 محاضر غلق ، وتم تطهير (مدينة زفتى بالكامل ، تفهنا العزب ، نهطاي ، حانوت).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير 30 محضر كمامات،3 محاضر بيئة، 5 محاضر إشغال طريق، 7 محاضر غلق ، فض فرحين، مصادرة 58 كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع ( عمر زعفان، 23 يوليو ،كفر جعفر، الشاذلي).

وفي السياق ذاته، تم تحرير 12 محضر كمامات، 8 محاضر غلق، 6 محاضر إشغالات،8 محاضر منشآت ، 2 محضر نظافة ، كما تم تطهير (قرى ميت الليث ، السنطة البلد ، منية البندرة ، ميت ميمون ، شنرة ، الروضة، 22 شارع، 16 مسجد ، 23 منشأة حكومية ، 9 ماكينات صرافة، 5 مواقف) بمركز ومدينة السنطة.