غلق مراكز دروس خصوصية وتشميع 5 ورش لمخالفة توقيتات الغلق في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إداراة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور اليومي على الورش، للتأكد من التزام أصحاب الورش والأعمال الحرفية بتوقيتات الغلق المقررة طبقاً للتوقيت الصيفي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك المحال المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون

وفي تمام الساعة السابعة مساء أمس، أجرى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، مرورا ميدانيا على الورش الحرفية المتواجدة داخل الكتل السكنية بمراكز أبو حماد وههيا وأبو كبير وفاقوس، للتأكد من التزام أصحابها بالغلق في المواعيد المحددة، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

تشميع 5 ورش داخل الكتله السكنية

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 5 ورش حرفية متواجده داخل الكتله السكنية بمدينة أبو حماد عبارة عن مخرطة وورشة ألوميتال وورشة لتصليح التوكتوك و ورشة كاوتش داخل وورشة لحام ، لمخالفه أصحابها لتوقيتات الغلق المقررة في السابعة مساءاً وتطبيق القانون على المخالفين.

غلق مراكز دروس خصوصية

وعلي جانب آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات مكبرة ومكثفة لغلق وتشميع مراكز وسناتر الدروس فى أماكن متفرقة بالمدينة، وذلك بقيادة واشراف المحاسب محمد عبد العزيز حجازى رئيس مركز ومدينة فاقوس، ما أسفر عن غلق 5 مراكز الدروس بمناطق متفرقة.