باحث إسلامي يوضح لماذا سميت سورة الكهف بـ«الحائلة»؟

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن التي يستحب فعلها في هذا اليوم المبارك، ومن أفضل الأوقاف لقراءة سورة الكهف هي بداية يوم الجمعة حتى ليلتها، أي منذ غروب شمس يوم الخميس، وحتى غروب الشمس في يوم الجمعة، ولا يعرف كثير من الناس أن سورة الكهف تسمى بالحائلة، وفي السطور التالية يرصد الوطن سبتت تسميتها بهذا الاسم وفضل قرأتها.

سبب تسمية سورة الكهف بالحائلة

وقال ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي لـ«الوطن»، إن سورة الكهف من السور المكية وهي تسمي بالحائلة ويرجع سبب تسميتها بذلك إلى أنها تأتي يوم القيمة شفيعة لصاحبها، وتحول بينه وبين النار، وذلك عائدا إلى حديث الرسول صلى الله على الله عليه وسلم «سورةُ الكهفِ تُدْعَى في التوراةِ: الحائلةُ؛ تَحُولُ بينَ قارئِها وبينَ النارِ»، لذلك من يعتاد على قرأتها تجادله وتمنعه من النار.

فضل سورة الكهف

وأوضح سلمي أن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو من بداية يوم الجمعة حتى ليلتها أي منذ غروب شمس الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة، موضحا أنه بشكل عام دائماً تكون أوقات الليل وأطراف النهار هي الأفضل لتلاوة القرآن، كما أن قرأتها يوم الجمعة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».